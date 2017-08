Après l’attaque terroriste, le rabbin en chef de Barcelone dit à sa communauté :  » Quittez l’Espagne, acheter des biens en Israël. Cet endroit est perdu, tout comme l’Europe »

Commentant les attaques mortelles en Catalogne, le rabbin en chef de cette région en Espagne a déclaré que sa communauté était condamnée, en partie à cause de l’islam radical et de la prétendue réticence des autorités à y faire face.

Rabbi Meir Bar-Hen a encouragé ses confrères à quitter l’Espagne, qu’il a appelée lors d’une interview à la JTA, un «carrefour de la terreur islamiste pour toute l’Europe», pendant des années avant les attentats de jeudi et vendredi, a-t-il déclaré. Au moins 14 victimes et cinq terroristes soupçonnés ont été tués à Barcelone et à la station balnéaire de Cambrils, à 75 milles au sud de cette ville.

La communauté a repris vendredi ses activités qui ont été suspendues brièvement suite à l’attaque de Barcelone, «les juifs ne sont pas là en permanence», at-il dit parlant , de la ville et de la région. « Je dis à mes confrères: ne pensez pas que nous sommes ici pour de bon. Et je les encourage à acheter des biens en Israël. Cet endroit est perdu. Ne répètez pas l’erreur des Juifs algériens, des Juifs vénézuéliens. Mieux vaut aller plus tôt que tard.

Une camionnette blanche a foncé jeudi vers des foules sur Las Ramblas , la fameuse rue de Barcelone, où la rue était remplie de gens du pays et de touristes. En plus des décès, plus de 100 ont été blessés. Le conducteur du van a fui à pied et était soupçonné d’être toujours en liberté vendredi. La police a abattu un autre homme à un point de contrôle jeudi. Le groupe terroriste de l’État islamique a revendiqué cette attaque.

Quelques heures plus tard, la police a tué cinq hommes lors d’un raid à Cambrils et la police a déclaré que les terroristes planifiaient une attaque imminente.

Une partie du problème exposé par les attaques, selon le Rabbin Bar-Hen, est la présence d’une grande communauté musulmane avec des «franges radicales». Une fois que ces personnes «vivent parmi vous», at-il dit à propos des terroristes et de leurs partisans, «c’est très difficile de se débarrasser d’eux. Ils ne sont que plus forts. « Il a également déclaré que cela s’appliquait à l’ensemble de l’Europe.

« L’Europe est perdue », at-il déclaré.

Bar-Hen a souligné qu’il parlait en tant que personne privée et non pour tous les membres de sa communauté.

En montrant une attitude défiante et plus confiante que Bar-Hen, la Fédération des communautés juives d’Espagne a publié une déclaration exprimant «la pleine confiance dans les forces de sécurité qui travaillent quotidiennement pour empêcher les fanatiques et les musulmans radicaux d’infliger douleur et chaos dans nos villes».

Bar-Hen a également accusé les autorités et certains politiciens de réprimer le terrorisme islamiste. Il a cité la décision du gouvernement en avril pour permettre à Leila Khaled, un terroriste palestinien qui a été condamnée dans un complot pour détourner un avion en 1969, pour entrer au pays pour un festival de livres. Cela a montré que les autorités «ne comprennent pas la nature du terrorisme, si elles le traitent comme une action des non-détenteurs», a déclaré Bar-Hen.

Ignorant les appels pour interdire la visite de Khaled – les organisateurs de la foire du livre ont suspendu des affiches de Khaled dans les rues principales – Le maire de Barcelone, Ada Colau Ballano, du parti de Barcelona en Comú, de l’extrême gauche, a mené le passage en avril d’une résolution du Conseil municipal condamnant les «violations des droits de l’homme israélien» loi. »

Vendredi, Colau Ballano a écrit sur Facebook: « Barcelone est une ville de paix. La terreur ne nous empêchera pas d’être ce que nous sommes: une ville courageuse ouverte au monde. « Elle a exhorté les lecteurs à se présenter lors d’un rassemblement de solidarité ce jour-là.

Angel Mas, fondateur du groupe pro-israélien de l’ACOM, qui a protesté contre la visite de Khaled, a déclaré que c’est «le pur cynisme» de Colau Ballano de prétendre s’opposer au terrorisme à la lumière de son soutien à Khaled «et à d’autres personnes qui soutiennent les causes terroristes» .

Bar-Hen a déclaré qu’il ne pouvait pas assister au rassemblement appelé par Colau Ballano, car les responsables de la sécurité l’ont chargé d’éviter les zones publiques dans les prochains jours parce qu’il est reconnaissablement juif.