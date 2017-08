Après l’attaque sur Marseille, le Président du CRIF Marseille appelle à une «éradication immédiate» du terrorisme

Après la mort d’une piétonne dans ce qui semblait être une attaque terroriste de véhicule bélier à Marseille mais qui est selon les médias français les faits d’un déséquilibré, un chef de la communauté juive locale a appelé à l’«éradication immédiate» du terrorisme.

Bruno Benjamin, président du CRIF des communautés juives, et Pdt du groupe scolaire Gan Ami depuis 2000 a écrit le message ce lundi après que la police ait arrêté un homme soupçonné d’avoir tué une femme ce matin.

La police ne peut pas confirmer que l’incident était une attaque terroriste, selon une source de police au quotidien Le Soir.

« #Marseille, le terrorisme n’a pas de frontières et les terroristes pas de limites et d’humanité.

L’éradication aujourd’hui est nécessaire. « , a déclaré Bruno Benjamin dans un message inhabituellement prononcé. « j’apprends l’attentat à l’instant et le décès de la personne percutée nous sommes désemparés par autant de haines et de facilités » a-t-il ajouté. »

Un procureur à Marseille a déclaré que l’incident semblait être le travail d’un malade mental, selon la chaîne BFM TV.

L’incident survient à des attaques terroristes mortelles dans et autour de Barcelone, jeudi et vendredi, où 14 personnes ont été tuées lorsqu’un fourgon est passé à travers une foule, tuant 14 personnes et blessant plus de 100.

Le groupe terroriste de l’État islamique a revendiqué l’attaque des cinq terroristes qui ont été tués vendredi lors d’un raid de police dans une station balnéaire au sud de Barcelone. Le conducteur de la camionnette dans l’attaque est toujours en fuite.

Vendredi, un homme de 18 ans, marocain, a tué deux femmes et a blessé huit autres lors d’une attaque ponctuée dans la ville de Turku, en Finlande. La police a arrêté le suspect, qu’ils appellent un terroriste.