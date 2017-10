Apres l’attaque d’un juif dans la vielle ville, ses amis ont décidé de se venger …

Selon Tsvi Soucot, un arabe a attaqué un juif avec un extincteur dans la vieille ville de Jérusalem mais ses amis n’ont pas voulu en rester là et ont décidé aussi de faire comprendre que la prochaine fois, il faudra réfléchir avant d’agir ainsi.

Ils se sont rendus chez l’agresseur qui a été blessé par le frigo qu’il a tenté de jeter. Mais malheureusement selon les médias, ce sont des voyous juifs qui ont décidé sans raison de détruire le magasin d’un arabe.

Le magasin est situé à côté de la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, proche du Kottel.

Il a été rapporté selon le Jérusalem Post que des centaines de personnes ont pris d’assaut le magasin – le seul qui a été laissé ouvert cette nuit-là – et ont attaqué le travailleur local, Ibrahim Hashelmon, qui a été légèrement blessé et a ensuite été emmené à l’hôpital.

L’arabe a eu le prévilege de parler sur Channel 10 News, ou il a déclaré que la police, qui a un poste permanent juste à côté du magasin, ne s’est pas approchée et est arrivée sur les lieux seulement après que les dégâts aient été causés.

«Ils m’ont lancé un réfrigérateur à glaces … Ils m’ont frappé à la tête … Ils ont cassé tout l’endroit et ont renversé des boissons gazeuses sur le sol. ‘, a-t-il dit.

‘Je suis devenu étourdi et j’ai ensuite vomi. Ce n’est qu’à la fin que des policiers sont venus et ont dit qu’ils appelleraient une ambulance. Il leur a fallu un certain temps avant de commencer à repousser les gens ‘, a-t-il dit.

La police a qualifié l’incident de «querelle entre jeunes».

‘Pendant la nuit, il a été rapporté qu’une bagarre a éclaté entre les jeunes, dans la vieille ville, dans laquelle des pierres ont été lancées’, indique un communiqué de police.

‘[Au cours de laquelle] des dégâts ont été causés à un magasin, une moto et un parking à proximité. La police est intervenue et a séparé les deux parties. Une enquête a été lancée. ‘

La police a déclaré au Jerusalem Post qu’aucune arrestation n’avait eu lieu dans ce cas jusqu’à présent.

Hatem Abu al-Daba’at, le propriétaire de la boutique, a déclaré à la poste que l’endroit était complètement détruit par les émeutiers.

‘Tout mon équipement et tous les réfrigérateurs ont été détruits, et l’endroit a besoin d’une restauration complète’, a-t-il dit.

Abu al-Daba’at a dit que c’était la première fois que son magasin souffrait de ce genre de violence et de vandalisme.

‘C’était la première fois qu’une telle chose s’est produite pour nous. Nous savons qu’en général, quand les prières reviennent du Kotel pendant les fêtes, ils crient et jurent, mais normalement, la police les arrête avant de faire quoi que ce soit ‘, a-t-il dit.

‘Hier, ils sont venus et ont commencé à lancer des objets chez Ibrahim le travailleur et les trois costumiers assis là. Ils ont commencé à les frapper, ont tout cassé et ont crié la mort à tous les Arabes ‘, a-t-il dit. ‘Je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, la police n’a pas interféré et n’a rien fait.’

L’organisation de gauche Ir Amim a critiqué la police pour ne pas avoir agi.

‘Ce n’est pas la première fois que la police ne fait pas son travail pour protéger les résidents palestiniens de Jérusalem-Est’, a déclaré l’ONG dans un communiqué. ‘Si cela ne suffit pas, il a ajouté un autre acte répréhensible en se dépêchant de publier une déclaration qui dissimule leur véracité au public sur l’agression des Palestiniens’.

Il est clair que ce genre de situation arrive rarement, et que les attaques sont souvent initiées par des arabes et font des victimes, pas seulement des dégâts…