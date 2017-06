Après avoir imposé à Israel de réduire l’électricité à Gaza, l’Autorité Palestinienne accuse Israël dans cette « crise à Gaza » …

« La description de Netanyahu de la crise dans les affaires intérieures palestiniennes ne dispense pas le gouvernement de sa responsabilité », a déclaré Al Mahmoud. « Mais la crise actuelle est la suite de l’occupation israélienne et son siège, depuis 10 années consécutives dans la bande de Gaza. » Le porte-parole a ajouté que « sans l’occupation , le Hamas peut contrôler la bande de Gaza. »

Le Premier ministre Netanyaou a ajouté : « Le Hamas exige à l’Autorité palestinienne de financer l’électricité, et l’Autorité palestinienne refuse de payer » .

Le Premier ministre a souligné que Israël ne cherchait pas à exacerber le conflit : « Nous avons un intérêt pour la sécurité de notre pays et notre politique en matière de sécurité est claire et ne change pas. »

La chaine 2 a rapporté qu’il y a des négociations entre Israël et plusieurs pays européens, pour tenter de parvenir à une solution et d’éviter la réduction de l’électricité dans la bande de Gaza. Plusieurs pays ont fait appel à Israël afin d’examiner comment agir et obtenir des informations sur les conséquences et les coûts et sur la façon de résoudre le problème.

L’électricité de Gaza est fournie par Israël et l’Autorité palestinienne qui paie la facture et qui récemment a annoncé qu’il allait cesser de payer, ce qui pourrait conduire à une escalade de la violence et une grave crise humanitaire dans la bande de Gaza. A ce stade, l’AP n’a pas payé 15 millions de shekalim chaque mois, à la suite d’une décision de l’Autorité palestinienne – qui a été ratifiée hier par le gouvernement israélien, entraînant la réduction du flux d’électricité qui est introduit dans la bande de Gaza.

Le Hamas a estimé que dans certaines parties de la bande de Gaza, il y a seulement trois heures par jour d’électricité. « Ceci est une nouvelle tentative de faire pression sur la bande de Gaza, », a déclaré l’organisation terroriste. Le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza a ajouté que « la quantité de carburant qu’il nous reste est très limité, et sera utilisé dans les prochains jours. »

D’autre part, l’Autorité palestinienne a affirmé que l’argent pour l’électricité va à la production des tunnels et des armes. Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah et le chef du service des affaires civiles de l’Autorité palestinienne Cheikh Hussein ont sévèrement critiqué le Hamas, lors d’une rencontre entre Kahlon et le coordinateur du gouvernement, de la COJAT, dans la nuit de Chavouot.

« Nous ne payerons pas la facture d’électricité du Hamas », a t’il déclaré . Ajoutant » Ils vivent une vie de « luxe », et ont mis en place un gouvernement de l’ombre et nous attaquent , détournant l’électricité pour les tunnels»

