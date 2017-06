Après la haine arabe contre Gal Gadot, le chanteur franco-israélien Amir est boycotté en France

La jeune Gal Gadot qui joue le rôle de Wonder Woman a été boycottée dans de nombreux pays arabes, et son film est interdit de diffusion.

Il semble que cette haine contre Israël et les Juifs ne se limite pas aux pays arabes mais aussi en France contre le chanteur franco-israélien , Amir qui a représenté la France l’année dernière à l’Eurovision.

Le chanteur a été boycotté par la ville de Fontenay-sous-Bois, et son maire-adjoint Nassim Lachelache lors de la fête de la Madelon.

« Oui je suis opposé à la venue d’Amir. Mais je ne suis pas le seul à être opposé à sa venue : le mouvement pour lequel je siège au conseil municipal « Fontenay Citoyen » est lui aussi indigné de voir qu’un tel artiste ait pu être invité dans notre ville. L’Association France Palestine Solidarité (AFPS), La ligue des droits de l’homme (LDH) ou encore le Mouvement de la Jeunesse Communiste (MJC) ont également protesté …Amir a été soldat de l’armée israélienne coloniale d’occupation pendant trois ans. Il n’a donc pas sa place dans un événement organisé avec des deniers publics, avec l’argent des Fontenaisiens. Nous ne payons pas des impôts pour nous voir imposer lors d’un concert de solidarité et de rapprochement entre les peuples une personnalité qui porte toutes les valeurs contraires. En plus d’être soldat, il a mis sa notoriété au profit du projet colonial israélien en collectant des fonds pour l’armée d’occupation qui, ce mercredi a encore bombardé Gaza. Une armée qui occupe illégalement depuis 1967 la Cisjordanie, comme le rappelle tous les jours les Nations Unies. Cette armée a fait plus de 2000 victimes, dont 500 enfants, lors de sa dernière offensive à Gaza en 2014. La venue d’Amir va à l’encontre de nos principes et de nos convictions. Je me suis engagé en politique pour justement combattre ce type d’injustice »

Ajoutant : « J’ai bien évidemment fait part de ma colère à l’ensemble de la majorité municipale ainsi qu’au maire. J’ai été étonné que seules deux élues aient répondu à mon courriel d’indignation afin de soutenir ma démarche. J’attends toujours les condamnations des autres partis politiques qui composent notre majorité, à savoir le parti communiste français et Europe Ecologie Les Verts. Un silence particulièrement étonnant quand on connaît le positionnement de ces partis au niveau national et leurs engagements pour les droits du peuple palestinien ».

