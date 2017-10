Apres les fêtes de Souccot, chaque israélien risque la prison si il voyage en Chypre turque

Ce 3 octobre, juste avant Sukkot, l’interdiction de se rendre en Grèce, pour les voyageurs non membres de l’UE, y compris les Israéliens, devait entrer en vigueur. Après un effort diplomatique, une prolongation a été obtenue jusqu’à la fin des fêtes juives. Après cette période, tout touriste qu pénètre dans cette région risque d’être emprisonné ou de recevoir une interdiction d’entrée de 10 ans.

La bonne nouvelle pour les Israéliens qui ont prévu de passer les vacances de Sukkot à Chypre est que cette interdiction ne prendra pas effet le 3 octobre comme prévue, apres les échanges diplomatiques entre Israël et Chypre, où le gouvernement local a accordé une prolongation au territoire chypriote turc à la fin de la période des fêtes juives en raison des modifications apportées aux réglementations en matière d’immigration.

Le 3 octobre, les changements devaient entrer en vigueur,et tous les non membres de l’UE qui arrivent en République de Chypre pourraient entrer et sortir uniquement par les points de passage déclarés par le gouvernement chypriote: les aéroports de Larnaca à Paphos et les ports maritimes de Larnaca, Limassol, Tessi et Paphos.

Toute personne qui est entrée dans le nord de la Chypre, qu’il s’agisse d’un aéroport ou d’un port de mer, et qui est passée vers la Chypre grecque recevra un timbre noir sur son passeport et une interdiction de 10 ans pour entrer en Chypre grec et peut aussi risquer l’emprisonnement et / ou une amende.

Beaucoup d’Israéliens ont planifié les vacances en Chypre turc, qui est récemment devenu une destination très populaire parmi les Israéliens. Comme mentionné ci-dessus, suite aux contacts menés par le Ministère des affaires étrangères avec les autorités chypriotes, il a été décidé d’accorder une prorogation jusqu’à la fin de la période des fêtes. Après cela, les Israéliens ne pourront pas traverser le côté turc.

Étonnamment les Chypriotes ont commencé à mettre en œuvre la directive adoptée il y a sept mois, en Février, contre les touristes venant de l’extérieur de l’UE et la Chypre du Nord, concernant l’interdiction et la réservation dans les hôtels Grecs qui par le passé appartenaient à des résidents pillés pendant l’occupation du nord de Sumatra en 1974 par les Turcs.

Les Chypriotes ont préparé une liste de plus d’une centaine d’hôtels appartenant auparavant aux grecs et volés par les occupants et ont décidé de retarder les touristes israéliens qui logent dans ces hôtels où ils sont censés vivre du côté turc et qui appartenaient autrefois à la Chypre grecque et occupée par les Turcs en 1974.