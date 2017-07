Apres deux semaines difficiles, le représentant spécial des États-Unis aux négociations internationales Jason Greenblatt décide de se rendre au Kottel

Quand tout le reste échoue …

Apres deux semaines difficile, le représentant spécial des États-Unis aux négociations internationales Jason Greenblatt s’est rendu au Kottel.

Juste un peu plus tôt, Greenblatt a publié une déclaration sur le site Web de l’Ambassade des États-Unis sur les événements de la journée à Jérusalem, saluant les efforts déployés pour calmer les tensions.

« Nous croyons que le calme et la sécurité créeront une meilleure occasion de revenir au dialogue et à la poursuite de la paix », a-t-il écrit. « Le président Trump, Jared Kushner et moi-même, en pleine coordination avec le secrétaire Rex Tillerson, l’ambassadeur David Friedman, le consul général Don Blome et le département d’Etat, ainsi que le général HR McMaster et le Conseil national de sécurité ont été et resteront engagés. Nous continuons à suivre de près la situation. »

Ce jeudi soir, l’envoyé a rencontré Yuval Steinitz, ministre national de l’Infrastructure et de l’Énergie, et le ministre des Transports et des Investissements, Yisrael Katz.

Plus tôt cette semaine, Greenblatt a téléphoné à la famille Salomon, dont le grand-père et deux enfants adultes y compris un père et un mari, et une fille et un enseignant ont été assassinés par un terroriste de 19 ans. « Avec un cœur lourd, j’ai visité les Salomons (sic) », a-t-il écrit. « Trois ont été brutalement assassinés à leur table de Shabbat dans une attaque terroriste. Que leurs souvenirs soient une bénédiction. »