Apres un boycott européen, SodaStream ouvre une ligne de production temporaire pour les travailleurs palestiniens

SodaStream a ouvert une ligne de production temporaire dans la communauté de Maaleh Efraim, dans la vallée du Jourdain, pour aider les travailleurs arabes palestiniens qui sont temporairement interdits d’entrer en Israël après l’attaque terroriste de Har Adar qui a tué deux agents de sécurité et un policier des frontières.

Le 29 septembre, le terroriste arabe palestinien Nimer Mahmoud Ahmed Aljamal a assassiné trois personnes et en a blessé un quatrième, au niveau du point de contrôle à la porte arrière de la ville de Har Adar, près de Jérusalem, à travers laquelle les travailleurs de l’Autorité palestinienne entrent quotidiennement dans la communauté. Aljamal s’est entraîné intensivement avant l’attaque terroriste. Les forces de sécurité israéliennes, en réponse, ne permettent actuellement pas aux résidents des villes de l’Autorité palestinienne d’entrer en Israël.

Les Arabes palestiniens résidant en Judée et en Samarie, qui souhaitent entrer en Israël doivent demander un permis d’entrée. La raison en est généralement de travailler, mais les criminels et les terroristes cherchent à mener des attaques et peuvent les rejoindre. Les candidats sont contrôlés et les dossiers conservés.

Selon Channel 2, la politique de sécurité suite à l’attaque de Har Adar ne permet pas aux travailleurs de SodaStream d’atteindre l’usine du désert du Néguev. La société a donc décidé d’ouvrir une usine temporaire à Maaleh Efraim, permettant aux employés de l’AP de continuer à travailler sans interruption.

SodaStream est une société israélienne qui produit et commercialise ses produits à l’échelle mondiale. Certains de ses gestionnaires et de nombreux employés sont des Arabes palestiniens. En 2014, sur ses 1 300 travailleurs, 350 étaient des Juifs israéliens, 450 étaient des Arabes israéliens et 500 étaient des Palestiniens de Judée Samarie.