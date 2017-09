Apres le boycott de la ministre de la Culture, les deux principaux cinéastes d’Israël refusent de se rendre au Prix Ophir

Dans une lettre au président de l’Académie du cinéma et de la télévision, les frères Moshe et Leon Edri, les principaux sponsors de l’industrie cinématographique israélienne, ont soutenu la ministre de la Culture en disant qu’ils n’assisteraient pas à la cérémonie annuelle et qui enverraient une menace: ‘La décision peut nuire à l’industrie cinématographique israélienne dans le futur’.

Moshe et Leon Edri, sont des leaders du cinéma israélien :

‘Nous avons appris et sommes choqués de la décision de ne pas inviter le ministre de la culture à la cérémonie, évidemment sous prétexte de s’abstenir d’inviter les politiciens ‘, ont-ils écrit dans une lettre. ‘Nous croyons qu’il s’agit d’une mauvaise décision, pour ne pas dire émoussé et antidémocratique, qui exprime une poignée d’artistes non représentatifs qui veulent faire silence et boycotter un ministre seulement parce qu’elle détient des opinions différentes’, ont-ils ajouté. ‘C’est une décision qui pourrait causer de grands dommages à l’industrie cinématographique israélienne dans le futur’.

Les grands distributeurs de films en Israël possèdent également des cinémas, y compris le réseau Cinema City. Ainsi, les deux sont en fait les principaux financiers de l’industrie cinématographique israélienne et les personnes les plus fortes et les plus influentes:

‘Le cinéma israélien nous est très cher, mais nous ne participerons pas au Prix Ophir qui agit par boycott, et intolérance ‘, ont écrit les frères Edri.

Ils ont conclu la lettre en demandant aux membres de l’Académie de modifier la décision, ce qui est regrettable pour eux, de ne pas inviter Regev. Comme l’a déclaré, il y a trois jours, l’Académie du cinéma et de la télévision , celle ci a décidé de ne pas inviter le ministre de la Culture Miri Regev aux prix Ophir afin d’éviter la tempête qui a eu lieu l’année dernière.

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

Lors d’une cérémonie tenue en septembre 2016, une chanson du poète palestinien Mahmoud Darwish a été chantée (Mangeons la chair des juifs)- et en réponse, Regev s’est levée et a quitté la salle en signe de protestation. Le ministre de la Culture, Regev, a dit que le fait de ne pas l’inviter était un acte «lâche» et a annoncé qu’elle parlerai sur Facebook en même temps que la cérémonie.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !