Apres la blogueuse iranienne c’est au tour d’un ex-officier de Mauritanie de demander l’asile à Israel !

La blogueuse iranienne est arrivée il y a moins de 48 heures en Israel, apres des menaces de mort dans son pays, et a été sauvé in-extremis d’une exécution pour avoir travaillé sur un site de la communauté Juive, Times Off Israel.

Cette fois ci, c’est un ex-officier de l’armée nationale de Mauritanie, Mohamed Ould Kabach qui a demandé la protection israélienne. Il a fait plus de trois mois d’arrêt de forteresse en 2011, après avoir été alpagué à l’aéroport de Néma.

Selon la presse locale , l’ancien militaire a demandé l’asile politique et la citoyenneté à l’Etat d’Israël par l’intermédiaire d’une correspondance adressée au Premier ministre, Benyamin Netanyahou.

Mohamed Ould Kabach a expliqué les les raisons de sa requête à Israel sur «Al Akhbar» :

«J’ai été contraint de prendre cette décision en réponse à l’injustice et à la persécution dont je suis victime dans mon propre pays, suite à une accusation de collaboration avec Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), portée par les services de renseignements militaires. Des allégations suivant lesquelles j’aurais bénéficié de fonds de la part de l’organisation terroriste, en échange d’informations sur les mouvements de l’armée nationale».

«J’ai décidé alors de me tourner vers le Premier ministre d’Israël pour lui demander la citoyenneté de ce pays, non pas parce que j’aime cette nation, mais parce que c’est une République qui respecte ses citoyens, leurs droits et leur dignité, toutes choses que j’ai perdues en Mauritanie».

Mohamed Ould Kabach est aussi le membre d’un groupe auteur d’une sanglante tentative de putsch contre le régime de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, le 8 juin 2003.