Apres un attentat échoué contre les Juifs de Tekoa, une centaine de palestiniens viennent confronter Tsahal

Les FDI ont confirmé une tentative d’attentat près de Tekoa dans le Gush Etzion, au nord-est de Kiryat Arba et Hebron. L’attaque a eu lieu à l’entrée du village arabe du même nom, Tuq’ua.

Le terroriste a été abattu par des soldats des FDI qui est mort sur les lieux. Aucune victime israélienne n’a été signalée. BH !

Les résidents de la communauté juive de Tekoa ont été informés de l’attaque par leur département de sécurité. Ils ont également été informés qu’aucun soldat israélien n’a été blessé dans l’attaque, et il leur a été demandé de ‘s’abstenir de conduire vers [la région] pour le moment. Les mises à jour seront envoyées plus tard. ‘

Les médias arabes publient les photos du terroriste, qui est en train de devenir la dernière star des médias. Il n’est pas clair, cependant, si sa famille va gagner une allocation mensuelle à vie puisqu’il n’a pas réussi à blesser ou tuer des Israéliens, et n’a pas non plus réussi à se suicider…pas de chance !

Tekoa est situé près de l’Herodian, la forteresse massive, le palais d’été et le lieu de sépulture de l’ancien roi Hérode.

Suite à cet événement, pas moins 100 Palestiniens, et des Arabes israéliens se sont rendus sur les lieux de cette attaque ratée .

La route 356 a été fermée dans les deux sens pendant une courte période en raison de la violence, qui a commencé où l’attaque a eu lieu. Les soldats israéliens ont répondu avec des gaz lacrymogènes et d’autres méthodes de contrôle de la foule pour la disperser.

Aucun soldat israélien n’a été blessé physiquement.

Moins d’une heure plus tard, les terroristes arabes ont ciblé sur la route les conducteurs israéliens qui n’avaient apparemment pas reçu d’avertissement de sécurité distribués dans la communauté de Tekoa.

Un bus est venu sous une grêle de roches dans une attaque de lapidation par des terroristes arabes en passant par le village de Tuq’ua, endommageant une fenêtre latérale et le pare-brise avant. Plusieurs véhicules privés ont également été attaqués et ont également été endommagés.

Il n’y a pas d’informations sur les blessures physiques des passagers.

