Après 76 années, les survivants du pogrom de Iași vont enfin recevoir une pension d’Allemagne

1000 survivants ont droit à une pension de l’Allemagne. Le pogrom de Iași du 27 juin 1941, perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale, est, la Shoah mise à part, l’un des plus sanglants de l’histoire moderne du peuple juif, lancé par le régime fasciste roumain dans la ville de Iași, contre sa population juive. Ce pogrom s’est soldé par la mort d’au moins 13 226 Juifs selon les autorités roumaines.

76 ans plus tard, les survivants ont été reconnus comme admissibles aux prestations de retraite suite à un accord de compensation atteint à Berlin. Un communiqué de presse publié par la Claims Conference a déclaré que le chef de l’équipe de négociation, l’ambassadeur Stuart Eizenstat : « les horreurs vécues par les Juifs de Iasi ont finalement été reconnues, après plus de 70 ans. Ces survivants souffraient terriblement et pour ceux qui sont encore avec nous, nous avons réalisé qu’une petite mesure de justice après toutes ces années ». On estime que 1.000 survivants sont admissibles à cette retraite.

Les survivants de Iași, ​​qui souhaitent recevoir les fonds de pension en Allemagne devraient communiquer avec la Claims Conference. Le bureau israélien est situé sur la rue Carlebach 25 à Tel-Aviv, et vous pouvez le contacter par téléphone: 03-519-4400 / 1, Fax: 03-624-1056 ou adresse e-mail: Infodesk – claimscon.org.

