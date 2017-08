Après 7 mois de prison, le Cheikh Raed Salah arrêté et accusé une nouvelle fois d’incitation à la violence et au terrorisme

La police a arrêté le chef de la branche nord du mouvement islamique Sheikh Raed Salah, mardi soir, soupçonné d’incitation à la violence et au terrorisme et d’organisation illégale. La police est entrée dans la maison de Salah, confisquant deux ordinateurs, puis l’a entendu à midi ce mardi à la magistrature de Rishon Letzion.

Né à Umm al-Fahm, Israël, où il a été élu maire trois fois, Raed Salah Abu Shakra Salah a été condamné par Israël pour avoir financé le Hamas et avoir eu des contacts avec un agent de renseignement iranien. Il a purgé une peine de deux ans de 2003 à 2005, après quoi il a été libéré dans le cadre d’un accord qui l’empêchait de voyager à l’étranger et l’obligeait à se présenter auprès d’un agent chaque mois.

En 2013, Salah a été jugé pour incitation à la violence et au racisme suite aux remarques qu’il avait faites en 2007. Il a été reconnu coupable d’incitation à la violence par la Cour des magistrats de Jérusalem, mais acquitté d’incitation au racisme.

Pour être précis, Salah a déclaré dans ce discours de 2007 : «Nous [les musulmans] ne nous sommes jamais permis de pétrir [la pâte pour] le pain qui casse le jeûne au mois sacré du Ramadan avec le sang des enfants. Celui qui veut une explication plus approfondie demandera ce qui arrivait à certains enfants en Europe, dont le sang était mélangé avec la pâte du pain béni [juif].

L’Accusation israélienne a interjeté appel de l’acquittement de Salah sur l’accusation de racisme et un tribunal de district l’a cassé en novembre 2011, déclarant que Salah était coupable d’incitation au racisme pour ses commentaires sur le « sang » diffamatoire ».

En avril 2014, Salah avait été reconnu coupable d’entraver une recherche de police de sa femme à un passage frontalier trois ans auparavant. Il a été libéré en janvier, après avoir purgé neuf mois de prison. Son plus récent plaidoyer porte sur les accusations de la police selon lesquelles la prison n’avait pas eu l’influence correctionnelle voulue sur lui, et qu’il avait repris son discours antisémite pratiquement dès qu’il était sorti de la prison.

En 2015, le Cabinet de sécurité politique du Premier ministre Netanyahou a déclaré que la branche nord du Mouvement islamique en Israël était une association illégale. La plupart des institutions du mouvement, y compris les associations et les organisations civiques, ont été fermées. Toute personne appartenant à cette organisation et toute personne qui donne ou exploite un service au sein de l’organisation, commet une infraction pénale et peut être passible d’une peine d’emprisonnement. En outre, tous les biens appartenant à l’organisation ont été confisqués.