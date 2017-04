Des appels à l’aide de syriens en langue Hébreu :  » Aidez nous, Assad nous massacre avec des armes chimiques »

Après que les médias ont révélé hier au monde (mardi) les images de l’horreur de l’attaque dans la ville de Idlib , les journalistes syriens affiliés aux forces de l’ opposition dans le pays ont publié une vidéo d’information spéciale avec un appel à l’ aide internationale en plusieurs langues.

Les journalistes accusent l’armée de Assad dans ce massacre « Ils tuent le peuple syrien avec des armes chimiques » , un message qui a été traduit en 13 langues. « Quand le monde se réveillera ? Le peuple syrien est assassiné ? », dit-il.

Mohamed Abu Rami, apparaît dans la vidéo du début à la fin. Il regarde directement vers la caméra, et dit que « Bachar el-Assad est en train de tuer le peuple syrien avec des armes chimiques. » Ensuite, la traduction de la phrase se fait en 13 langues, dont l’espagnol, anglais, italien, thaï, chinois et même l’hébreu.

Au cours de la vidéo , on voit aussi des images violentes, y compris les victimes de la dernière attaque qui a coûté la vie à 100 personnes, avec des armes chimiques. « Y at-il d’autres langues que nous avons besoin de parler afin que le monde comprenne que le peuple syrien est tué tous les jours? »,a dit Abu Rami.

La guerre brutale qui fait rage en Syrie est devenue l’une des plus longues de l’histoire. Chaque jour, des centaines d’ images et vidéos montrent les terribles massacres dans ce pays. En Août 2013, le monde se réveillait avec des images horribles de Damas, quand des avions de la Force aérienne syrienne déversaient des barils d’armes chimiques dans un quartier résidentiel contrôlé par les rebelles.

Deux ans plus tard, le monde a été choqué par l’image du corps du petit Ayalan 3 ans, un jeune Kurde qui a tenté de fuir avec sa famille en Europe, et qui est mort dans la mer Méditerranée. La photo montre un petit corps allongé sur la plage ui est devenu un symbole de la crise des réfugiés et a souligné la nécessité d’une intervention internationale.

Jusqu’à il y a six mois, les forces d’Assad ont mené avec l’aide de la Force aérienne russe une guerre pour combattre les rebelles dans la ville d’Alep. La population locale a vécu une crise humanitaire. Enfin, après la remise des forces rebelles, les forces d’Assad ont balayé la ville et selon certains rapports, il y a eu des massacres dans les rues .

L’attaque a apporté ces victimes à Idlib dans cette crise syrienne qui a fait les gros titres dans le monde entier. Les images des corps des enfants ont inondé les médias, après qu’ils auraient été attaqué en Syrie, par l’armée Assad à l’aide du gaz neurotoxique. Assad a nié avoir utilisé des armes chimiques, et l’opposition du pays, soutient cependant que le Président continue d’attaquer son peuple avec ou sans armes chimiques.

