Apartheid : Le village arabe de Arraba à Nazareth a deux fois plus de médecins que la moyenne nationale et internationale !

Le village de Arraba, au nord de Nazareth, semble aussi paisible que tout autre dans la Basse Galilée mais si le spectateur accorde une attention, vous verrez que le nom de ce village de ses 24.000 habitants est précédé par le titre de «docteur».

Arraba, possède l’ un des taux de médecins le plus hauts par habitant. La communauté arabe, qui est de taille considérable, a plus de six médecins par millier d’habitants, selon un rapport présenté en 2015 par la communauté activiste Makbula Nassar, qui est aussi un journaliste.

En comparaison avec la moyenne nationale en Israël est de 3,4 médecins par millier d’ habitants. La moyenne des 39 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est de 3,3 pour 1000 travailleurs, selon un rapport publié en 2013.

La chose la plus surprenante de Arraba est le nombre d’étudiants diplômé en médecine chaque année, selon Nassar :

» Ce village produit entre 25 et 30 nouveaux médecins chaque année».

En Israël, il y a environ cinq étudiants pour 100.000 diplômés, selon le rapport. Les médecins diplômés à la moyenne dans les pays membres de l’ OCDE, selon le rapport dit qu’il est de 11,5 pour 100.000 habitants.

L’Irlande, par exemple, est la plus élevée, avec 20,3 pour 1000. En revanche, Israël et le Japon ont la plus faible proportion de diplômés en médecine dans les chiffres de la population.

L’Université de Harvard à Arraba :

Cette ville qui était autrefois concentrée dans le domaine agricole est devenue la plus riche en nombre de médecins. Le changement est attribué au Dr Hatim Kanaaneh, le premier village qui a été formé dans l’ Ouest. Kanaaneh de Arraba est allé dans les années 60 après son diplôme en médecine à l’ Université de Harvard ( car ils ne font pas l’armée comme nombreux israéliens qui eux devront attendre 3 ans de service militaire pour débuter leur études universitaires).

Semblable à la situation Kanaaneh , Jawdat Ibrahim, qui après avoir gagné à la loterie de l’ Illinois, où il a vécu, est revenu à son village de son enfance, Abu Ghosh, à la périphérie de Jérusalem dont la majorité arabe a contribué à une nouvelle génération de étudiants universitaires.

Kanaaneh a mené une campagne pour que les personnes en Galilée aient des soins médicaux appropriés et soient sensibilisés de la profession médicale chez les Arabes. L’ancien fonctionnaire du ministère israélien de la Santé, a été l’ un des fondateurs de la Société Galilée, une organisation de santé publique, non gouvernementale visant à améliorer les services aux villes arabes. Il est également l’auteur d’un recueil de nouvelles intitulé Plainte principale: Docteur de Contes d’un pays de vie en Galilée.

« Dr. Hatim était non seulement un médecin qui a prescrit des médicaments dans les années 60 et 70, mais était aussi un leader communautaire dans le domaine de la santé publique. Raised a sensibilisé et a donné l’ espoir , « Nassar a déclaré à propos de l’impact Kanaaneh. « Il est aussi un homme bon et quelqu’un à imiter. Alors , quand les parents veulent investir dans leurs enfants, ils doivent le faire dans l’ éducation ».

Avec seulement cinq écoles de médecine et dentistes pour former deux centres à travers Israël, les étudiants israéliens, musulmans, chrétiens et juifs (plus compliqué pour cette dernière religion) étudient souvent en Jordanie.

Nassar dit que Arraba a accueilli 30 nouveaux diplômés en médecine l’ année dernière. Les 26 précédents étudiants retournés après avoir terminé leurs études à l’ étranger. Il y a maintenant plus de 200 médecins travaillant dans la profession.

» Il est connu que les Arabes ont de l’admiration pour la profession médicale: nous voulons que nos enfants soient des médecins, nos maris sont médecins et nous achèteront des voitures. Mais 30 médecins par an dans une ville de 24.000 habitants montre un amour immense pour une profession qui mérite d’ être étudié » a écrit Nassar

Aujourd’hui Arraba veut un hôpital :

Les hôpitaux dans le nord, sont à une trentaine de minutes en voiture de Arraba ( comme dans le sud d’Israel) , les hôpitaux se composent de médecins et infirmières musulmans, chrétiens et juifs, répartis à peu près également.

Selon l’organisation StandWithUs, 35% des médecins en Israël sont des Arabes. Une étude menée par l’Université de Tel Aviv publié en 2015 a montré que 35% sont des pharmaciens Arabes.

Les habitants des villages situés au nord du pays attendent que le Ministère de la Santé approuve la construction d’un hôpital dans la Galilée, un projet qui a été présenté en 2014. Nassar dit qu’il sait exactement ce qui est le bon endroit pour cela.

« Nous sommes dans le centre de la Galilée. Le gouvernement devrait construire dans la région de Arraba-Sakhnin-Dir Hanna , « at – il dit. «L’hôpital servirait des dizaines de villages arabes et juifs entre Safed, Haïfa, Tibériade et Nahariya. Arraba a le plus de médecins, qui au lieu de voyager pendant une heure à d’ autres hôpitaux, pourrait travailler dans le nouveau, près d’ ici, il est temps de faire un changement. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander