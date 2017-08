Apartheid | Cette semaine et seulement 10 jours par an, les juifs peuvent visiter les tombeaux de leurs patriarches

À l’occasion du 88è anniversaire du terrible massacre d’Hébron (1929), lors duquel les dirigeants arabes ont répandu de fausses rumeurs selon lesquelles les juifs « détruisaient al-Aqsa » afin de lancer un massacre meurtrier de la communauté juive à Hébron, découvrez ce qui est si important… et pourquoi y a-t-il tant de conflits autour de ce site (comme celui du Mont du Temple) ?

Hébron est la ville où se trouve la grotte des patriarches où les 3 patriarches et 3 (des 4) matriarches du judaïsme sont enterrés.

Cette semaine, les tombeaux d’Isaac et de Rebecca ont été ouverts aux Juifs pour prier dans la grotte des patriarches d’Hébron. Il n’y a que 10 jours par an où les juifs sont autorisés à visiter ce site hautement contesté entre Israël et les autorités religieuses islamiques.