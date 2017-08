António Guterres en Israel : « L’appel à la destruction d’Israël est une forme d’antisémitisme moderne »

Le Président Reuven (Ruby) Rivlin a rencontré aujourd’hui (lundi) le secrétaire général de l’ONU António Guterres , actuellement en visite en Israël. Lors de la séance d’ouverture, le président a demandé que cesse la discrimination contre Israel dans certaines parties des Nations Unies.

« Israël est le seul endroit où le peuple juif peut exercer son droit à l’autodétermination », a déclaré le président. « Malheureusement, tout autour de la région, nous assistons aujourd’hui à la dangerosité de l’effondrement de l’État-nation. Nous voyons avec nos yeux une terrible catastrophe humanitaire . Précisément parce que l’idée de l’État-nation est profondément enracinée dans les valeurs et les principes des Nations Unies, je vous fait donc cet appel : Monsieur le Secrétaire général, je vous demande de mettre fin à la discrimination de certains pays de l’ONU que vous dirigez ».

Rivlin a ajouté que « le parti pris contre Israël, isole de plus en plus l’Etat juif et augmente les actions et les déclarations qui menacent de détruire Israël. Cette situation n’est plus acceptable en aucune façon et il faudra en payer le prix, » a souligné le président, ajoutant: « Nous ne pouvons pas permettre à tous les pays des Nations Unies d’agir de cette façon. Ces actions affaiblissent la coopération entre les pays «

» Monsieur le Secrétaire Général, nous vous remercions de votre courage leadership par rapport à la discrimination contre Israël. Nous espérons qu’en travaillant ensemble, nous pouvons créer un partenariat plus productif entre Israël et l’ONU «par les habitants de notre région et pour toute l’humanité. » a dit le président.

Le Président a également évoqué la situation à Gaza et les personnes disparues détenues par le Hamas: « Monsieur le Secrétaire général, Israël reste attaché à la paix avec ses voisins. Nous ne pouvons pas laisser le Hamas à Gaza reconstruire leurs arsenaux. Il y a un appel mondial au Hamas ou nous demandons qu’il laisse rentrer chez eux nos fils à leurs familles. Je vous invite à faire appel à cette mission et à nous aider à retrouver nos enfants. Je vous recommande vivement de prendre en compte cette mission et nous aider à retrouver nos enfants ». António Guterres devrait rencontrer aujourd’hui la famille de Abra Mengistu, qui se trouve dans la bande de Gaza.

Le Secrétaire général a visité Yad Vashem et l’avenue des Justes et a dit :

« Yad Vashem nous rappelle et nous rappellera que nous devons être sur la ligne de front de la guerre contre l’antisémitisme et d’autres formes de haine et de racisme. L’avenue des Justes est un symbole de compréhension entre les peuples et la possibilité de planter un arbre nous rappelle la vie et ma mission est de promouvoir le dialogue et la paix. »

Ajoutant : » Je veux vous assurer que vous pouvez être assuré que nous mettrons l’accent sur les valeurs de la fondation des Nations Unies, pour traiter tous les pays également, et je me suis engagé à pleinement. Je crois que l’appel à la destruction d’Israël est une forme d’antisémitisme moderne. Le dialogue sera toujours pour permettre la paix dans la région, mais aussi être engagé à ne pas être antisémite et agir pour l’égalité de traitement de tous les pays ».