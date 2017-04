ANTISÉMITISME | Si votre voiture tombe en panne en Sibérie, vous pouvez la réparer au garage « Zhyd » (Youpins)

Un atelier de réparation automobile situé sur la rue Semirechenskaya, sur la rive gauche de la rivière Irtych au centre ville d’Omsk, en Sibérie à quelque 1400 miles de Moscou a pris le nom controversé « Zhyd, » qui veut dire « Youpin » .

FlashSiberia a rapporté récemment cette information dont apparemment, le choix de ce nom n’a rien à voir avec les juifs,mais plutôt une abréviation dans un dialecte local qui signifie « grandes huiles automobiles bon marché. »

Néanmoins, une tempête a suivi sur Facebook.

« Le nom est, bien sûr, original, » a dit un Omsker sur sa page Facebook, ajoutant qu’il faut cesser de se lamenter même quand on essaie d’expliquer, « ils ( les Juifs) trouvent l’antisémitisme de partout »

En Russie, le terme Zhyd est considéré comme un terme « péjoratif antisémite » par les russophones à travers l’ancienne Union soviétique.

Dans d’autres langues slaves, telles que le polonais, ukrainien, tchèque, slovaque, slovène et croate, des termes (homme juif) et zhydovka (femme juive) ne sont pas particulièrement insultant. Néanmoins, ces mots ont été interdits par les autorités soviétiques dans les années 1930, et l’interdiction incluait les langues dans lesquelles elle avait aucune connotation négative.

Dans ses mémoires, Nikita Khrouchtchev a rappelé avoir invité un groupe de Juifs à une réunion à la maison d’opéra Lvov, où « elle a été trés choqué d’entendre les orateurs juifs à la réunion se considérer comme les « youpins ». « Nous nous déclarons par la présente youpins en faveur d’un tel ou tel. »

Dans le hall après la réunion j’ai arrêté quelques-uns de ces hommes : « Comment osez-vous utiliser le mot youpin? Vous ne savez pas c’est un terme très offensif, une insulte à la nation juive?

Ils ont répondu : « Ici, en Ukraine occidentale, c’est tout le contraire », ont-ils expliqué. «Nous nous appelons youpins … »

« Si ce nom est une erreur et il a été choisi par ignorance, et il doit être corrigé », a déclaré le rédacteurs de l’éditorial SuperOmsk, Stepan Bonkovsky, qui est aussi député de l’Assemblée législative régionale.

« Si cela a été fait délibérément, c’est très inquiétant, parce que nous avons un pays extrêmement multinationale, vous ne pouvez pas offenser les gens. Le mot est offensant, et doit être corrigé« .

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes