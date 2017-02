Antisémitisme en hausse aux USA: une centaine de tombes renversées au cimetière juif du Missouri

Les incidents antisémites aux États-Unis sont en augmentation: des dizaines de tombes ont été renversées dans le cimetière juif « Hessed Chel Emet » à St. Louis, Missouri, et hier plusieurs communautés juive ont été évacuées en raison de menaces.

Les autorités du Missouri enquêtent sur le vandalisme de plus de 100 pierres tombales dans le vieux cimetière juif « Hessed Chel Emet » dans une banlieue de St. Louis . Les autorités ont commencé à examiner les images provenant des caméras de sécurité placées au cimetière qui a plus de 123 ans.

On ne sait pas encore si ce drame est causé par un crime haineux. Pendant ce temps, 11 centres juifs à travers les Etats-Unis ont stoppé leurs activités hier après avoir reçu des menaces concernant la présence de bombes.

Le président Trump , qui se déclare contre l’antisémitisme n’a pas encore reconnu la vague d’incidents contre la communauté Juive à travers les États-Unis.

Toutes les menaces qui pèsent sur les Centres communautaires juifs sont toujours de vaines menaces, mais l’Association des centres juifs américains a affirmé que depuis le début de l’année , il y a eu pas moins de 69 centres juifs concernés par de telles menaces dans 27 États américains :

« Bien que ces menaces étaient toutes des canulars, et qu’il n’y a pas de dégâts, nous sommes préoccupés par l’antisémitisme », a déclaré le directeur de l’organisation David Posner. « La multiplicité des menaces est conçue pour nuire à notre vie de tous les jours. » Le FBI a lancé une enquête.

Dans un acte de solidarité, le Conseil des relations américano-islamiques a offert une récompense de 5000 $ à quiconque donnerait des informations menant à l’arrestation et la condamnation de ceux qui sont impliqués :

« Il est du devoir des musulmans américains d’offrir une aide à toutes les communautés juives et tout autre groupe minoritaire qui devient la cible de crimes motivés par la haine», a dit le directeur du Conseil, Nihad Awad. « Nous espérons que ce prix aidera les perceptions et la condamnation des responsables. »

ADL a également exhorté les politiciens à parler clairement contre l’antisémitisme. La semaine dernière, un journaliste Juif orthodoxe a posé la question sur l’augmentation de l’antisémitisme depuis quelques mois, au président Trump qui a écourté sa question, et a appelé la question «injuste».

Chelsea Clinton, fille de l’ancien président Bill Clinton a dit que le Président doit condamner sans équivoque les manifestations antisémites. La fille du président, Ivanka, qui est une convertie au judaïsme demande de soutenir la tolérance religieuse. « Nous devons protéger les lieux de culte et nos centres religieux», écrit-elle.