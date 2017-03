Antisémitisme en France : Une quarantaine de tombes d’un cimetière juif saccagées en Moselle

Plus de quarante tombes d’un cimetière juif en Moselle ont été profanées dans le nord de la Moselle, près de Thionville (Moselle) non loin de la frontière franco-allemande. Apres la destruction de tombes à Pantin suite à un accident d’un camion de la Mairie de Paris, la communauté juive est en émoi.

Ce nouveau cas dans le nord de la Moselle ne peut que raviver les tensions. Cette fois ci, ce n’est pas un camion, mais la cause et les coupables n’ont pas encore été arrêtés, mais les vandales ont choisi un cimetière Juif pour saccager et retourner les tombes de ce cimetière ancestral.

Ce cimetière a déjà été vandalisé en 2014 par plusieurs adolescents qui avaient été condamnés à remettre le cimetière en ordre.

Le représentant du consistoire de Thionville a déposé une plainte à la gendarmerie qui a effectué des relevés scientifiques sur le site qui a déjà connu plusieurs dégradations dans son histoire dont certaines motivées par la haine des juifs.

Le maire Les Républicains de Thionville Pierre Cuny a dit « condamner avec la plus grande fermeté la profanation du cimetière juif de Waldwisse. Ces actes sont abjects et indignes. Dans une période où les valeurs de la République sont menacées, il ne peut y avoir de place pour l’intolérance et le vandalisme. J’apporte tout mon soutien aux familles victimes » a-t-il assuré sur les réseaux sociaux.

