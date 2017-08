Antisémitisme à Noisy le Grand | Leur maison est taguée « Vive Daesh, Nique les juives…Vous êtes mort.. »après leur départ de vacances

C’est à Noisy le Grand qu’un parent d’une famille partie en vacances a découvert ce 18/8/17 des tags antisémites sur les murs du pavillon de cette famille de France

On pouvait lire : « Vive Daesh Nique les juives »…Vous êtes mort, » Daesh va vous éliminer »

Le père de cette famille est de confession juive et c’est son beau frère qui a découvert les menaces puis a prévenu les services de police locaux de Noisy qui ont déjà été appelés pour cette famille victime d’antisémitisme.

En effet, Mr Pascal S a déjà fait l’objet en avril 2017 de menaces anti-juives avec des croix gammées dessinées sur sa boite aux lettres et des courriers qui contenaient les inscriptions suivantes » BOUM BOUM » »Allah Ahkbar »et à l’intérieur des balles d’arme automatique.

L’information venant du BNVCA demande au Préfet du département de faire assurer la surveillance et la protection des lieux visés et demande au Procureur de la République de Bobigny d’ouvrir une enquête et aux services de police de tout mettre en oeuvre pour identifier et interpeller les auteurs de ces menaces très graves qu’il convient de prendre au sérieux.

Le BNVCA a décidé de déposer plainte et se constituer partie civile.