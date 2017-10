Anthony Scaramucci promet 25 000 dollars au Centre Wiesenthal pour compenser la gaffe de son post sur la Shoah sur Twitter

Le financier Anthony Scaramucci, qui a brièvement dirigé le département des communications du président Donald Trump, a promis 25 000 dollars au Centre Simon Wiesenthal après avoir publié un sondage demandant aux gens combien de Juifs ont été tués dans la Shoah.

« Au nom de @ScaramucciPost, nous allons faire un don de 25 000 $ au Centre Simon Wiesenthal. J’espère que j’ai épelé ce droit « , a déclaré Scaramucci mardi après-midi sur son compte Twitter personnel, se terminant par un emoji grimaçant.

Plus tôt mardi, Scaramucci avait posté un tweet demandant « Combien de Juifs ont été tués dans l’Holocauste? » Et offrant de multiples choix: « Moins d’un million, entre 1-2 millions, entre 2-3 millions, plus de 5 millions . « Le chiffre historique, 6 millions, n’a pas été offert.

Le tweet a été levé pendant une heure avant d’être enlevé par Lance Laifer, qui s’est excusé pour cela. Scaramucci a dit plus tard que Laifer était son partenaire.

Dans un autre tweet sur son compte personnel, Scaramucci a présenté ses excuses et a déclaré que l’intention du tweet offensant était de sensibiliser à l’ignorance de l’Holocauste à la suite des nouvelles qu’une compagnie commercialisait des costumes d’Halloween destinés à représenter l’historienne de l’Holocauste Anne Frank. La compagnie a retiré le costume après les plaintes.

« Six millions de Juifs et des millions d’autres ont perdu la vie », a déclaré Scaramucci dans ses excuses. « Si nous devons aller de l’avant, nous devons reconnaître cet événement, nous vouer à l’apprendre, l’enseigner aux générations futures et promettre de ne jamais l’oublier. »

Scaramucci a servi pendant 10 jours en juillet en tant que directeur des communications de la Maison Blanche. Il a forcé certains des meilleurs conseillers de Trump avant d’être forcé lui-même.