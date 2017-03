Les anciens combattants de Tsahal, devenus handicapés, outrés par le nom d’une rue en Israël : Yasser Arafat !

La ville de Jat dans le nord d’Israël a une rue portant le nom de « Yasser Arafat » et ce choix (ou pas) a suscité l’indignation chez certains combattants de l’armée de réserve.

Liran Barouh, ancien combattant qui a été blessé lors d’opérations, a raconté comment il a découvert le nom de l’ancien président de l’Autorité palestinienne.

« Mon ami est allé en service de réserve près du village, a fait une recherche sur l’application Waze et a découvert que la rue se nommait Yasser Arafat. Il a attiré mon attention et j’ai écrit ce post sur Facebook et je me suis tourné vers le directeur de l’organisation « Im Tirtsou ».

Je représente ces gars qui ont été blessés dans l’action ; j’ai été blessé à Qalandiya et j’ai fait partie d’une ancienne unité d’infiltration de la police des frontières, avec Rafael Shane qui a été impliqué dans la Brigade Golani, a déclaré Baruch.

Les armes des policiers palestiniens et de son peuple viennent d’Arafat et sont dirigées contre moi et mes amis qui avons servi dans l’armée israélienne. Arafat a depuis des décennies adopté le terrorisme comme une étape stratégique et a dit qu’il voulait signer le soi-disant accord de paix avec Israël. »

Il a dit que, le premier jour après la signature des Accords d’Oslo dans les années nonante, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin était furieux : « Arafat a fait de la contrebande d’armes qui ne sont pas incluses dans l’accord. »

Il a dit que nommer une rue en l’honneur d’Arafat en Israël, c’est comme nommer une rue de Manhattan Oussama ben Laden. « Arafat a tué autant d’Israéliens que Ben Laden d’Américains ; Arafat a ordonné d’assassiner des Juifs juste en levant son pouce. »

Le ministère de l’Intérieur a déclaré en réponse : « Le ministère n’a pas approuvé le nom de cette rue dans la ville de Jat et la demande n’a pas été envoyée au bureau. »

Y aura-t-il donc un changement ? Affaire à suivre.