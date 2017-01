Tous les anciens ambassadeurs américains en Israël ont habité à Herzliya, le nouveau habitera à Jérusalem

L’ambassadeur des États-Unis entrant en Israël, David Friedman prévoit de vivre à Jérusalem, dans son appartement personnel, qu’il possède dans le quartier de Talbieh.

Les précédents ambassadeurs américains ont vécu dans la résidence officielle à Herzliya. En général, ils n’ont également pas été autorisés à traverser la ligne d’armistice 1948 (la Ligne verte), qui comprend la visite du Kotel.

Friedman, est un Juif orthodoxe de New York, connu comme un sioniste et un ardent partisan des communautés juives en Judée et Samarie. Il est également susceptible de visiter le Kotel.

Dans un échange amusant entre le président Donald Trump et le sénateur Charles Schumer, lors de la signature Trump lors de la nomination de Friedman comme ambassadeur en Israël, Trump a demandé à Schumer s’il savait qui était Friedman, à laquelle ce dernier a répondu qu’il ne l’a jamais rencontré.

Regardez la séquence 09:20 sur la vidéo:

