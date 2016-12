Des ancien soldats israéliens en vacances sauvent la vie d’une touriste japonaise au Népal

Plusieurs israéliens se sont rendus au circuit mondialement célèbre de Annapurna au Népal. Ces touristes sont tous des jeunes israéliens qui ont terminé l’armée et qui ont décidé comme de nombreux jeunes dans le pays de faire une pause en prenant quelques semaines de vacances avant l’entrée dans la vie active après trois ans de service pour la sécurité de l’état d’Israël.

Les jeunes israéliens étaient proches de Thorong Phedi (une montagne à 4.538 mètres de haut) quand une touriste japonaise Akiho Sugiyama était en danger pour sa vie.

L’artiste japonaise et calligraphe de 40 ans, marchait seule, et a été frappé par un éboulement soudain qui l’a enseveli sous de gros rochers.

Les routards israéliens sont arrivés sur la scène quelques minutes après l’accident et tous se précipitèrent à son secours quand ils ont entendu ses appels au secours, selon un message Facebook du 5 Décembre par la maison Habad de Thamel Kathmandu.

Un des routards israéliens est un médecin dans l’armée d’Israël et a aidé Sugiyama, par l’ application d’un garrot car elle saignait abondamment.

Les autres anciens soldats ont eu le réflexe israélien et ont appelé le signal SOS par satellite à la Chambre Habad à Katmandou, dirigé par le rabbin Lifshitz Chezi et Hani.

Selon de Hani Lifshitz, un hélicoptère était dans un autre incident à proximité et a été envoyé pour récupérer Sugiyama et l’a envoyé à l’ hôpital dans la capitale.

Akiho a reçu des transfusions sanguines et son état a été améliorée de critique à stable. Les médecins népalais ont insisté sur l’aide d’urgence et l’évacuation rapide, en disant que ces actions l’ont sauvée et lui ont évité d’être amputé de sa jambe.

Akiho est très reconnaissante envers les Israéliens qui l’ ont sauvée, a écrit Lifshitz . Elle a également dit qu’elle aime le peuple juif.

Ce n’est pas la première fois qu’Israël ait impliqué dans des sauvetages spectaculaires dans l’Himalaya. En 2012, l’alpiniste israélien Nadav Ben-Yehuda, a renoncé à son rêve d’escalader le mont Everest pour sauver la vie d’un alpiniste turc qui était inconscient dans la neige. L’homme de 24 ans était à seulement 300 mètres du sommet et sa décision de sauver l’ homme âgé de 46 ans a été très réussie et loué par beaucoup de gens.

L’Ambassade du Japon a envoyé un représentant pour remercier la Chambre Habad et a transmis un message de remerciement à tous les Israéliens qui ont aidé dans cette mission de salue. Les commentaires sur la page Habad sur Facebook ont mis en évidence ce sentiment et les gens ont publié leurs félicitations aux routards qui étaient là pour sauver la vie de Akiho Sugiyama.

