Un ancien responsable du Mossad (vidéo) | Il est possible de respecter le droit international tout en rendant misérable la vie des gens du Hamas.

Le retour des corps des soldats et l’israélien juif et éthiopien est devenu un objectif pour de nombreux responsables israéliens, qui ont décidé de passer à une vitesse supérieur. Cet ancien responsable du Mossad a dit qu’il ne faut pas attendre les bras croisés que le Hamas décide pour la vie des israéliens.

L’ancien responsable du Mossad a parlé sur la chaîne 20 pour le retour des prisonniers israéliens et des soldats de Tsahal tués dans la bande de Gaza. Selon Rami Igra, il n’y a aucune possibilité réaliste pour Israël et le Hamas de parvenir a un accord et la seule solution est de faire pression directement sur les dirigeants du Hamas en stoppant de nombreux avantages :

« Nous devons nous occuper des dirigeants (du Hamas). Nous devons rendre la vie de ces leaders, qui vivent la belle vie, misérable. Dans les négociations entourant les efforts visant à retourner les corps des soldats de l’opération Bordure Protectrice, il y a une distance infranchissable entre nous et les exigences faites par le Hamas. Israël ne peut même pas commencer les négociations, et les familles (des soldats) le savent. »

Ajoutant :

« Nous ne pouvons rien faire contre la fourniture de nourriture et d’électricité, aucune de ces options n’est viable en raison de la pression internationale sur Israël, qui ne nous le permettrait pas. Mais nous pouvons rendre la vie des dirigeants du Hamas très désagréable : arrêter de les traiter dans l’hôpital Ichilov (Tel Aviv), aller après leurs comptes en banque, les frapper dans leurs portefeuilles et leur vie quotidienne est faisable. »