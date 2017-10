Un ancien médecin-chef de Tsahal veux avertir les soldates d’un risque de blessure plus élevé que chez les hommes

L’ancien médecin-chef de la FID, le brigadier général (res), le professeur Aryeh Eldad, n’est pas certain que l’allégement des exigences physiques des femmes dans les unités de combat réduira effectivement leurs chances de se blesser. « La médecine a progressé, de même que l’éthique médicale », argumente-t-il jeudi dans un article de Ma’ariv, suggérant « nous devons nous assurer que ces soldats volontaires sont volontairement consciencieuses [des risques], précisément parce que leurs taux de blessures sont beaucoup plus élevés. »

L’intégration des femmes soldates de combat dans Tsahal a été longuement discutée, en comparant les avantages en termes d’égalité avec les coûts en termes de blessures, dans le contexte de la valeur de la contribution des femmes combattantes aux opérations militaires.

« Beaucoup a été écrit sur l’intégration des femmes dans les rôles de combat dans les FDI, mais trop peu ont écrit sur le prix payé par les femmes qui souhaitent devenir des soldates de combat », a écrit Eldad. «Des discussions préliminaires ont commencé sur le sujet il y a environ 20 ans, lorsque j’ai été médecin-chef. À la suite de l’appel de la Cour suprême d’Alice Miller (Miller a gagné une pétition à la cour en 1995 pour être admis dans un cours d’aviation qui avait auparavant été bloqué aux femmes), la discussion s’est étendue à d’autres zones de combat.

« La première compagnie du [bataillon de sexe mixte] Karakal a commencé à s’entraîner à l’hiver 2000, à la fin de mon mandat. Nous avons suivi de près les implications médicales de la formation. Au début, il était clair que de nombreuses adaptations étaient nécessaires pour les femmes dans la piste d’entraînement, car le taux de stress chez les femmes, par exemple, était beaucoup plus élevé que chez les hommes (jusqu’à quatre fois plus ).

« Nous avons récemment entendu dire que les bataillons d’infanterie légère bénéficieront d’une réduction du poids des gilets de combat que les combattants sont tenus de transporter dans les bataillons mixtes – entre autres, moins de cartouches. Dans le Corps de collecte des renseignements de combat, le chef du corps d’armée décida de renoncer à l’obligation d’escalader un mur que de nombreuses cadettes avaient échoué. «Lors de récentes guerres, il n’était pas nécessaire d’escalader les murs», a déclaré cet officier supérieur.

« Le commandant des forces terrestres, un officier encore plus haut placé, a déclaré ce week-end dernier au chroniqueur de Ma’ariv, Ben Caspit, que des chars avec des combattantes ne pourraient pas prendre part au guerre au Liban, on ne savait toujours pas si [les combattants de corps blindés féminins seraient capables de charger un 120mm dans un canon (l’obus pèse environ 55 livres), même s’ils ne sont stationnés que comme des renforts pour les bataillons d’infanterie stationnés dans la vallée du Jourdain, la Arava ou le long de la frontière égyptienne.

« Pourquoi cela se passe-t-il? » demande Eldad et répond: « Les différences anatomiques et physiologiques entre les hommes et les femmes sont bien connues. Le poids corporel inférieur des femmes limite la capacité de charge de la combattante (le poids qu’un combattant peut porter sans se faire connaître est déterminé comme un certain pourcentage de son poids corporel). Des pourcentages plus élevés de graisse (jusqu’à 80% chez les femmes) résultent d’une masse musculaire inférieure (50% plus bas dans le haut du corps et 30% plus bas dans le bas du corps). La densité osseuse est plus faible chez les femmes (entraînant de multiples blessures et fractures de stress). Les différences dans la capacité de réguler la température du corps dans l’appareil de transpiration, l’hémoglobine et les niveaux inférieurs de fer dans le sang – sont bien connues.

« C’est pourquoi, dans tous les sports individuels et collectifs, il y a des compétitions séparées pour les hommes et les femmes. Et les réalisations athlétiques sont mesurées conformément aux différences physiologiques et anatomiques ci-dessus « , explique Eldad.

«Lorsque nous intégrons de plus en plus de femmes dans les unités de combat, nous devons nous assurer qu’elles sont consciemment disposées à faire du bénévolat, précisément parce que leur taux de blessures est tellement plus élevé», conclut Eldad. « Tout comme nous demandons à un patient avant la chirurgie de signer un consentement éclairé seulement après que nous lui ayons expliqué les risques liés à la procédure, les éventuelles complications, même les plus rares, et lui avons insisté le cas échéant, qu’il appartienne à un groupe à risque qui augmente le taux de complications. »