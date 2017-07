Un ancien employé de l’ambassade israélienne à Amman: « Nous étions comme des animaux dans une cage »

Roth, un ancien employé de l’ambassade d’Israël en Jordanie, a témoigné dans une interview le genre de vie sous haute sécurité dans ambassade en Jordanie». Roth, qui était comptable à l’ambassade depuis plus de deux ans, a dit que pour lui, ce fut « une période difficile ».

L’ambassade vit au milieu d’une « sécurité lourde, et israélienne » . Il a ajouté, qu’après plus de deux ans vivant dans la ville de Aman, il ne connait pas cette ville. Tout ce qu’il sait est la route qui l’a conduit vers l’ambassade. Il est absolument interdit de se promener autour de la ville et il n’est pas non plus autorisé de quitter le complexe de l’ambassade.

Se référant à l’attaque hier soir dans le bâtiment de l’ambassade, Roth a témoigné qu’il a créé un cadre de relations avec les Jordaniens locaux pendant son temps dans le pays, il a constaté qu’ils étaient « charmant et merveilleux ». En outre, un ancien employé a fait l’éloge des gardes de sécurité à l’ambassade, et leur travail 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : » Ils font un travail incroyable »

Hier soir , un des gardes de l’ambassade a abattu un jeune homme, de 17 ans, qui devait lui apporter des meubles, mais le jeune homme a essayé de le poignarder avec un tournevis. Un autre citoyen jordanien blessé dans l’incident est décédé plus tard. Israël a refusé de permettre aux autorités jordaniennes d’enquêter sur l’agent de sécurité. D’autre part, les autorités jordaniennes ont refusé de libérer l’agent de sécurité et de le renvoyer en Israël.

Netanyahu a déclaré aujourd’hui qu’il a assuré le garde qu’il serait de retour en Israel. ‘Nous sommes en train de négocier ‘, a déclaré le Premier ministre.