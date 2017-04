Un ancien commandant de l’unité Shayetet 13 retrouvé mort en Thaïlande

L’ancien commandant de l’unité d’élite Shayetet 13, le colonel (res) Gady Shafi, est décédé à l’âge de 76 ans lors d’un séjour privé en Thaïlande. Les circonstances de sa mort sont encore inconnues, selon la famille , mais il est fort possible qu’il soit mort en raison d’un arrêt cardiaque.

Son corps a été découvert la semaine dernière dans une chambre d’hôtel dans la ville de Pattaya au sud de l’Asie. La famille a reçu ce matin l’annonce de sa mort.

Gilad, fils de Gady Shafi a dit que les circonstances de sa mort sont encore inconnus, mais l’arrêt cardiaque est peut être la cause. « Nous ne savons pas grand-chose sur les circonstances. Papa m’a appelé avant le Seder, mais depuis, nous n’avons pas eu de contacts. Je ne me suis douté de rien, parce que mon père avait l’habitude de dire qu’il avait besoin de sa liberté. Il voyageait en Thaïlande depuis plusieurs années, donc il connaît bien le pays. »

Shafi a commencé son service militaire au début des années 60, et il est devenu un commandant dans la marine navale, et agissait près du canal de Suez. Au début des années 70, il a commandé le navire INS Eilat, et a dirigé la flotte lors de l’ « Opération Printemps» contre la Fatah au Liban.

Il a reçu la Médaille lors de la guerre de Kippour en raison de sa participation au raid du commando naval sur des bases navales égyptiennes. En Juin 1976, il a été nommé commandant de la Shayetet 13, et a mené plusieurs opérations de raid et de sabotage au Liban.

Le ministère des Affaires étrangères a reçu le message au sujet de sa mort et va faire revenir le corps pour son enterrement en Israël.

