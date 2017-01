Un an après l’attentat de Tel Aviv, Ariel Nusbecher qui a perdu ses deux amis célébre son 32e anniversaire

Un an après avoir été blessé par balle dans l’estomac et vu ses deux amis proches morts quand ils ont célébré son anniversaire le jour du Nouvel An, Ariel Nusbecher est retourné au Bar Simta de Tel Aviv pour célébrer une fois de plus cet anniversaire : «Shimmy aurait voulu célébrer de cette façon. »

Il y a un an, Nashat Melhem, un terroriste israélo-arabe, est entré dans un magasin d’aliments de santé et a commencé à acheter des fruits secs, dans un revirement étrange, il a sortit une mitrailleuse Uzi de son sac qui contenait aussi un Coran. Melhem a ouvert le feu dans la rue Dizengoff dans un bar de Tel – Aviv. Le terroriste a tué Alon Baka, 26 ans et Shimon Ruimi, 29 ans , qui célébraient avec leur ami Ariel Nusbecher , son 32e anniversaire. Nusbecher a été abattu dans l’estomac et légèrement blessé, tandis que sept autres ont été blessés dans l’attaque. Le terroriste a réussi à fuir, puis a tué le chauffeur de taxi, Amin Shaban, environ une heure après la prise de vue initiale.

Amin Shaban Un an plus tard, Ariel Nusbecher est retourné pour célébrer son 33e anniversaire, afin de démontrer son défi contre les maux de la terreur.

Nusbacher (2ème à gauche) avec des amis Nusbecher a réussi à surmonter les terribles souvenirs qui ont été gravés dans son cerveau pour revenir sur la scène du crime. Lui et ses amis ont réussi à transformer une nouvelle fois une scène de tristesse en scène de joie et de bonheur. Non seulement ils célèbrent son anniversaire, mais lui et ses amis ont aussi allumé les 8 bougies de ‘Hanoucca. Alon Bakal, assassiné dans l’attaque terroriste ‘Simta’ « Un de mes amis m’a dit que mon anniversaire est l’anniversaire de tout le monde parce que les gens (qui ne furent pas tués) ont reçu leur vie comme un cadeau ce jour-là. » a dit Nusbecher. Malgré sa ténacité et sa détermination, Nusbecher a dit que les terribles souvenirs de l’attaque terroriste ne partiront jamais. « Le souvenir de ce qui est arrivé , il y a un an m’accompagnera pour le reste de ma vie. Shimmy [Ruimi] aura une place dans mon cœur et dans le reste de ma vie « , at-il dit. «Il était important pour nous de venir et dire que nous continuons à célébrer en dépit de l’attaque parce que vous ne pouvez pas céder à la terreur. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander