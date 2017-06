Amsterdam : 3 Israéliens sont parmi les 8 blessés apres avoir été écrasé par une voiture conduite par un musulman

Trois Israéliens sont parmi les 8 blessés apres avoir été écrasé par une voiture conduite par un musulman à Amsterdam près de la gare centrale d’Amsterdam, ce samedi.

Le terroriste était garé et quant il a été approché par des officiers, il a accéléré et s’est écrasé dans une foule de gens. Le conducteur musulman a été arrêté et emmené pour interrogatoire, a dit qu’il était malade à cause du jeûne du Ramadan.

Il n y a pas d’indication d’attaque terroriste selon les médias locaux.

