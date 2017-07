Les ambassadeurs des Nations Unies ont visité avec Danny Danon les preuves archéologiques de la connexion juive avec Jérusalem

Le maire Nir Barkat a invité les ambassadeurs des Nations Unies lors d’une visite de la ville de David, le site archéologique de l’ancien Yerushalayim. Les ambassadeurs se sont rendus en Israël lors d’une visite guidée par l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon.

Au cours de la tournée à la ville de David, le maire Barkat a montré aux ambassadeurs la plus grande fouille archéologique active à Yerushalayim, les restes de la piscine de Siloam et une vue sur les monuments anciens de la ville de David. Les résultats et les découvertes en cours d’artefacts millénaires contredisent sans équivoque le refus de l’UNESCO qui affirme qu’il n y a pas de lien historique entre le peuple juif et la ville de Yerushalayim.

Barkat a déclaré aux ambassadeurs de l’ONU: «La pièce que vous voyez entre mes mains, a été trouvée dans les fouilles de la Ville de David, et on y voit des inscriptions : « Pour la libération de Tzion ». Cette pièce est l’une des milliers que nous trouvons à nos pieds, qui prouve indiscutablement les racines juives … à Yerushalayim. Aujourd’hui, nous travaillons pour remplir l’impératif sur la pièce: Yerushalayim, sous la souveraineté israélienne, est libre et ouvert aux personnes de toutes les religions, croyances et milieux.

L’ambassadeur Danon a parlé de l’importance de la visite: «Pour vaincre les mensonges de notre capitale à l’ONU, rien n’est plus important que mes collègues ambassadeurs apprennent la vérité sur Yerushalayim et voient la beauté de cette ville en venant ici. Plus les ambassadeurs de l’ONU visiteront Israël, plus ils apprécieront les défis auxquels nous sommes confrontés et les opportunités qui existent dans notre région. C’est pourquoi j’ai visité Israël avec plus de trente ambassadeurs de l’ONU au cours de la dernière année et je continuerais à apporter davantage dans les mois à venir.

La délégation de neuf ambassadeurs, d’Afrique, d’Europe centrale et orientale et de la région Asie-Pacifique, comprenait les envoyés de l’Australie, de l’Estonie, du Gabon, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Pologne et du Togo.

La tournée a été organisée par AJC Project Interchange. David Be’eri, directeur et fondateur de la ville de David et le récipiendaire du prix israélien en 2017, et a également rejoint la tournée.

