Ambassadeur Dermer : « Il n’y a pas de désaccord entre Israël et les Etats-Unis pour la première fois depuis des décennies »

L’ambassadeur d’Israël à Washington a déclaré : « Il n’y a pas de désaccord entre les gouvernements d’Israël et les États-Unis pour la première fois depuis plusieurs années, peut-être même des décennies », dans un discours à la conférence annuelle du lobby pro-israélien au Comité des affaires publiques américano-israélien.( AIPAC).

Dermer a ajouté que Nikki Haley, en tant qu’ambassadrice américaine à l’ONU, « a finalement apporté une certaine clarté morale à l’Organisation des Nations Unies ».

Les déclarations de Dermer reflètent les déclarations officielles de Washington et de Jérusalem qui affirment que les Etats-Unis et Israël sont synchronisés, après des années de désaccords houleux entre le Premier ministre Netanyahu Biniamin et l’ancien président américain Barack Obama.

En décembre dernier, Dermer a fait l’éloge des rapports sur Trump qui avait l’intention de déplacer l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, et a déclaré que la décision sera un « grand pas en avant » pour la paix.

