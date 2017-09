Amar’e Stoudemire ne reviendra pas pour la deuxième saison dans l’équipe israélienne

Amar’e Stoudemire a annoncé qu’il ne reviendra pas à Hapoel Jerusalem pour jouer une deuxième saison.

L’ancienne stard de la NBA, âgé de 34 ans, n’a pas indiqué dans son Instagram vendredi quels sont ses plans exacts pour la prochaine saison de basketball, mais il a déclaré qu’il restera un actionnaire dans l’équipe israélienne à nouveau.

« Même si j’avais aimé revenir pour une autre saison, l’équipe, l’entraîneur et moi ne pouvions pas trouver un rôle me permettant de contribuer de manière significative dans la façon dont j’ai toujours été habitué à jouer », a écrit Stoudemire. « Je pense que c’est mon temps de retourner au poste d’actionnaire et d’aider à rendre cette équipe encore meilleure ».

Bien qu’il ait noté dans son article que l’équipe avec son aide avait remporté les championnats israéliens et avait atteint les demi-finales du tournoi EuroCup, la saison passée était parfois tumultueuse pour la Star. Les médias israéliens ont déclaré des relations tendues avec l’entraîneur de Hapoel Jerusalem et aussi quand son fils a été empêché de jouer dans une équipe locale parce qu’il n’était pas citoyen israélien.

Il a également dû s’excuser de la blague sur ce qu’il ferait s’il avait un coéquipier gay.

En juin, Stoudemire a déclaré qu’un retour à la NBA serait possible pour un «leadership vétéran de qualité» et serait une «option» pour lui.

Stoudemire s’identifie selon les Israélites hébraïques, et les Afro-Américains qui se disent liés aux Israélites bibliques et observent les fêtes juives.

