Alyaexpress-News vous souhaite Shana Tova U’Metuka 5778 !

C’est une année qui s’est écoulée. Et ce fut une bonne année pour le site Alyaexpress-News BH, mais en ce qui concerne le reste du monde, la réalité est plus difficile.

Même si Israël est en meilleure forme diplomatique depuis 1967, le terrorisme en Israël est en baisse, encore une fois grâce au renseignement de Tsahal et nos soldats dont nous chérissons tant et tant, mais aussi le travail de la police et Magav très présente dans la capitale et avant tout le Maître du Monde.

Mais ce qui est le plus inquiétant aujourd’hui, est l’Iran qui se rapproche de plus en plus de la menace contre Israel avec une bombe nucléaire en fin de construction.

L’Iran qui pour rappel est le meilleur ami de la Corée du Nord, qui possède aussi une grande partie de sa technologie des missiles. (Et probablement la technologie nucléaire aussi.) . Personne ne sait ce qui se passera avec le président actuel de la Maison-Blanche Trump, qui hier a menacé de détruire ce pays en cas de nouvelle menace.

L’avenir semble explosif, dans tous les sens des mots, et la fête de Roch Hachana, qui dure deux jours avec un Shabath qui suit, ces quelques jours seront une bonne occasion pour prier pour un monde meilleur.

Concernant le site Alyaexpress-News, nous espérons cette année continuer à vous donner toujours autant d’informations, et rester présent sur les réseaux sociaux afin de mieux connaitre toutes ses personnes qui nous suivent, liant un lien bien plus fort qu’un « lecteur ou un utilisateur », vous connaitre, ainsi que vous, vos familles, vos amis.

N’hésitez pas à soutenir le site par un don mais aussi quelque chose qui nous est très cher, la Roulotte du Hayal toute l’année, car nous en avons besoin.

Toute l’equipe vous souhaite pour l’année à venir, de nombreuses bénédictions, de la santé, de la prospérité, de la joie et, surtout, de la paix. Le site sera fermé à partir de mercredi jusqu’à au moins samedi soir.

Shana Tova U’Metuka 5778 !