Vous allez être surpris de connaitre les créateurs de « Georges le petit curieux », ce petit singe que vos enfants ont tant regardé !

« Curious George » ou « le petit singe curieux » version francaise a été aimé par des millions de lecteurs à travers le monde mais aussi d’enfants devant leur écran de télévision. Ses aventures avec l’homme au chapeau jaune donnent des leçons de vie importantes au milieu de la nuisance et du chaos.

Mais beaucoup de gens ne savent probablement pas que le personnage du livre des enfants est né en temps très sombre. Ses deux créateurs juifs, Margret et HA Rey, ont fui les nazis en 1940 sur des bicyclettes, portant leurs manuscrits inédits avec eux.

L’histoire de l’égarement audacieux du couple est racontée dans le prochain documentaire « Monkey Business: The Story of Curious George’s Creators », qui sera mis en ligne sur les plates-formes à la demande , ce mardi 15 août. En même temps, en coïncidence avec le calendrier, le livre pour enfants de 2005 «The Journey That Saved Curious George» sera envoyé par la poste aux enfants entre 8 à 11 ans à travers les USA dans le cadre de la Bibliothèque PJ, un organisme à but non lucratif qui défend les livres pour enfants à thème juif.

Peu importe le format, l’histoire des créateurs de Curious George est fascinante.

Hans Augusto Rey (née Reyersbach) et Margret Waldstein se sont rencontrés pour la première fois à Hambourg dans les années 1920. Margret, qui avait étudié l’art dans l’école influente du Bauhaus et dont le père était membre du parlement allemand, a quitté l’Allemagne pour le Brésil en 1935 pour échapper à la marée montante de l’antisémitisme. Hans travaillait à Rio de Janeiro comme vendeur de baignoire. La paire, qui avait rencontré plus d’une décennie auparavant en Allemagne, s’est mariée cette année et s’est installée à Paris.

Hans a travaillé comme illustrateur de dessin animé pour un journal, et Margret a écrit une copie. Un éditeur français a été impressionné par certains dessins d’animaux de Hans et a suggéré qu’ils travaillent sur un livre pour enfants. Leur premier travail était «Raphaël et les neuf singes», et l’un de ces singes devenait plus tard George.

En juin 1940, la situation à Paris avait l’air sombre à mesure que les troupes d’Hitler commençaient à ariver. Des millions de personnes se sont rendues dans des trains en direction du sud de la campagne et les Reys ne pouvaient pas obtenir de billet.

Ils ne possédaient pas de voiture, alors ils ont décidé de fuir à vélo, comme l’explique Louise Borden dans « The Journey That Saved Curious George ». Le seul problème: ils n’ont pas encore trouvé de vélo.

En quelque sorte, Hans a fait quelque chose qui ressemble à un des épisodes de l’un de ses livres pour enfants: il a fait deux vélos cette nuit-là en utilisant des pièces de rechange. Cet acte incroyable a probablement sauvé leur vie, ainsi que l’avenir du singe qui deviendrait « Curious George » ou le petit singe curieux.

Avant leur échappatoire, Margret a rassemblé tous ses manuscrits inédits sur les livres pour enfants, dont un intitulé « Fifi: The Adventures of a Monkey ». Le couple a quitté la ville 48 heures avant que les Allemands occupent Paris et dorment dans des granges et des restaurants pour leur voyage hors de France.

Comme en retour d’être sauvé, le curieux petit personnage a aidé à sauver les Reys. En tant que documentaire « Monkey Business » , les documents d’ Ema Ryan Yamazaki , chaque fois qu’ils ont été arrêtés à des points de contrôle pendant leur évasion, le couple brandissait les manuscrits et les illustrations pour prouver qu’ils n’étaient pas dangereux.

Ils se sont finalement rendus à Lisbonne, puis au Brésil, puis à New York. Fifi est devenue George et, en 1941, Houghton Mifflin a publié le premier livre « Curious George ». Depuis lors, plus de 75 millions de livres « Curious George » ont été vendus et la série a été traduite en 19 langues. (Il est également l’acteur d’un programme PBS animé pour les enfants qui a débuté en 2006 avec le petit singe curieux)

HA Rey est mort en 1977 et Margaret Rey est décédé en 1996.

Yamazaki, qui a grandi en partie aux États-Unis et partiellement au Japon, a déclaré qu’elle était inspirée par l’histoire de Reys sur le succès des immigrants.

«Avec une crise approfondie des réfugiés et une rhétorique anti-immigrante enflammée à travers le monde, l’histoire de Reys est devenue inopinément plus pertinente au cours des deux années que j’ai fait ce documentaire», a-t-elle écrit l’année dernière. « L’histoire de réfugiés de Reys a une fin heureuse et représente le rêve américain à son meilleur ».