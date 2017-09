Une allemande de 93 ans fait don de 22 millions de dollars à un zoo allemand en mémoire à son mari juif

Une veuve millionnaire du New Jersey s’est engagée à faire un don d’au moins 22 millions de dollars au zoo de Cologne, en Allemagne, en mémoire à son mari juif, un survivant de la Shoah.

Elizabeth Reichert, 93 ans, est née à Cologne et a rencontré son mari, Arnulf, également originaire de Cologne, pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il se cachait des nazis et travaillait avec la résistance souterraine allemande.

Le couple s’est marié un an après la fin de la guerre et a vécu pendant cinq ans en Israël avant de partir pour le New Jersey, où ils ont organisé un magasin d’animaux. Les deux n’ont jamais eu d’enfants, a annoncé vendredi le site de langue anglaise du journal allemand Deutche Welle.

Avant la mort d’Arnulf Reichert en 1998, le couple a décidé de laisser sa fortune au zoo.

« C’était son souhait – que tout ce que nous avons quand nous passons devrait être donné au zoo de Cologne. Cologne est notre ville natale. «

« Nous n’avons pas d’enfants. Nos enfants sont le zoo « , a-t-elle déclaré.

En 1954, le couple a donné au zoo une tortue à carapaces qu’ils ont apportée du Jourdain lors d’un voyage de neuf jours en bateau.

Au cours des derniers mois, Reichert aurait établi une fondation à laquelle elle a fait un don de 22 millions de dollars qui investira l’argent et versera un revenu régulier au zoo à perpétuité.

Le responsable des finances du zoo a pensait à une arnaque lorsque l’avocat de Reichert l’a contacté pour la première fois. Maintenant, le zoo envisage d’agrandir et d’améliorer les enclos d’animaux et de rendre l’environnement plus agréable pour ses invités.

Le zoo a déclaré qu’il envisageait de nommer sa section sud-américaine : « Arnulf Reicher ».

