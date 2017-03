Allemagne : » Notre relation avec Israël s’est détériorée depuis la venue de Trump « 

Quand Israël a célébré les 60 ans d’indépendance en 2008, la chancelière Angela Merkel a fait un discours à la Knesset dans lequel elle a décrit la relation entre Israël et l’ Allemagne comme « excellente ».

« Oui, notre relation est spéciale, unique, la responsabilité du passé gravé entre nous. Nous avons des valeurs communes, nous sommes déterminé et avons confiance », a déclaré la chancelière suivi d’applaudissements des membres de la Knesset.

Neuf ans plus tard, il semble peu probable que Merkel parle ainsi de la relation entre les deux pays. Les fonctionnaires allemands suggèrent que » les relations politiques entre l’ Allemagne et Israël se sont récemment détériorées à leur niveau le plus bas depuis des années. Maintenant, Berlin craint que les relations pourraient se détériorer davantage à cause de l’arrivée du président américain, Donald Trump. L’ ambivalence à propos de la création d’un Etat palestinien est l’objectif déclaré de la politique étrangère allemande au Moyen Orient et la construction de de colonies israéliennes faiblement critiqué ».

Les responsables israéliens indiquent également que les relations sont au plus bas , mais ils ont dit, que les relations bilatérales sont encore fortes. L’écart entre l’ Allemagne et Israël a été remarqué le mois dernier lorsque Merkel a annulé une conférence conjointe avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui devait avoir lieu à Jérusalem au mois de mai.