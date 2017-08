Alex Jones | Les gauchistes juifs se sont déguisés en nazis à Charlottesville

L’hôte de la radio, le théoricien et partisan de Donald Trump, Alex Jones parle d’une «mafia juive» gérée par le milliardaire George Soros selon laquelle les «Juifs gauchistes» pourraient se faire passer pour des nazis afin de discréditer les manifestants de la suprématie blanche à Charlottesville, en Virginie.

En parlant sur « The Alex Jones Show », Jones a rappelé sa propre expérience, en protestant contre le Ku Klux Klan :

» Je veux dire, franchement, que je suis allé à ces événements, et beaucoup de gars KKK avec leurs chapeaux semblaient être issus du casting des « Seinfeld ». Littéralement, ce ne sont que des acteurs juifs. Je n’ai rien contre les juifs en général, mais ce sont des gauchistes juifs qui veulent créer ce conflit et ils se déguisent en nazis. J’ai des images à Austin et nous allons les trouver quelque part au bureau où littéralement cela ressemble à un casting de « Seinfeld » ou Howard Stern est dans une tenue nazie. Ils ressemblent tous à Howard Stern. Ils ont presque tous des cheveux bouclés, et ils sont juste là-bas, battant Hitler. Vous pouvez dire qu’ils sont totalement inconfortables, ils sont totalement effrayés, et tout est juste prêt pour créer un conflit.

Une vidéo de ses remarques a été publiée samedi, et la vidéo était intitulée «Virginia Riots Staged To Bring in Martial Law, Ban Conservative Gatherings».

Media Matters a d’abord rapporté les commentaires de Jones sur ces manifestations :

Les nationalistes blancs se sont réunis samedi pour une marche « Unite the Right » à Charlottesville, pour protester contre un plan par les autorités locales pour supprimer une statue de Robert E. Lee. Il y a eu des affrontements entre les nationalistes blancs et les contre-déclarants, et une femme de 32 ans a été tuée lorsqu’une voiture conduite par un homme qui a épousé des vues néo-nazies a profité d’un groupe de contre-manifestants.

Dans le passé, Jones a nié qu’il soit antisémite, disant qu’il réserve ses attaques pour les libéraux juifs. En mars, Jones a déclaré que « la mafia juive » soutenait les efforts des républicains modérés pour «renverser la présidence Trump».

« Bien, il y a sans doute une mafia juive et la [Ligue anti-diffamation] vous dira que vous êtes antisémite », a déclaré Jones sur son programme. « Non, il y a une mafia italienne, une mafia irlandaise, une mafia juive, une mafia jamaïcaine, et il y a des autres mafia comme il y a la mafia Dixie. Mais si on critique la mafia juive, alors vous dites que l’on est antisémite. Mais la mafia juive est une mafia très puissante.

En décembre 2015, Trump est apparu sur « The Alex Jones Show », où le candidat à la présidentielle républicaine a déclaré à son hôte que « votre réputation est incroyable » et a promis qu’il ne «vous laisserait pas tomber».