ALERTE INFO | Tsahal a désactivé deux bombes visant les soldats en bordure de Gaza

Les forces de Tsahal ont désamorcé deux engins explosifs placés par les terroristes près de la clôture dans la bande de Gaza, afin de faire le plus de victimes au sein des soldats de Tsahal en poste dans cette région.

Après neutralisation, les bombes ont été prises pour enquête. Elles ont été placées à l’ouest de la clôture, et où il interdit de rester dans cette région.

Ce jeudi, des coups de feu ont été tirés de la bande de Gaza vers une force de Tsahal engagé près de la barrière de sécurité dans le nord de la bande de Gaza. Il n’y a pas eu de victimes dans l’incident. En réponse, les chars des FDI ont tiré sur les positions du Hamas dans le nord de Gaza. Le Hamas a indiqué que le poste d’observation de l’organisation a été attaqué à Beit Lahiya.

La veille, une roquette a été tirée depuis Gaza sur le territoire israélien et a explosé dans un champs. Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts. Ce fut la cinquième fois , ce dernier mois qie le sud fut attaqué par les terroristes de Gaza. Auparavant, le chef du renseignement militaire, le général Hertzi Halevy, a mis en garde les membres de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset que Gaza est sur le bord de la crise, une réalité qui pourrait conduire à une poussée militaire malgré les réticences du Hamas dans une nouvelle confrontation.

Plus tôt cette semaine, une roquette a été tirée vers Shaar Hanegev, et quelques heures plus tard, la Force aérienne israélienne a attaqué des cibles terroristes dans la bande de Gaza. Les attaques ont été menées dans le camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de Gaza, et au nord où plusieurs cibles ont été détruites.