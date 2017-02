ALERTE INFO | Tsahal a attaqué des infrastructures terroristes dans le nord et le sud de la Bande de Gaza

Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu’aujourd’hui Israël Air Force avait attaqué trois sites appartenant aux terroristes du Hamas dans le nord et le sud de la bande de Gaza, à la lumière des événements survenus au cours du dernier mois :

« Les attaques ont été menées à la lumière des événements qui se sont produits au cours du dernier mois. L’armée israélienne tient l’organisation terroriste du Hamas comme seule responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza, et ne tolérera aucune tentative de nuire à la sécurité d’Israël et de ses citoyens, et va travailler pour la préservation du calme pour les deux parties. »