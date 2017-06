🔴 Trois attaques en Iran : Parlement de Téheran, le Mausolée et Métro

Des tirs sont entendus au Parlement de Téheran et au mausolée et une explosion a été entendu dans la station de métro « Imam Khomeiny ». Trois terroristes ont ouvert le feu sur le Parlement iranien , il y a au moins un mort et plusieurs blessés.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliament pic.twitter.com/04WTu9PrnV — Press TV (@PressTV) 7 juin 2017

Entre deux et trois terroristes ont ouvert le feu sur la tombe de Khomeiny.Deux des trois tireurs ont été arrêtés dans la région de la tombe de Khomeiny, le troisième s’est fait sauter avec une ceinture explosive.

Security forces rushing to #ImamKhomeini mausoleum shortly after shooting incident#TehranShooting pic.twitter.com/qi9Ub1G8nA — Press TV (@PressTV) 7 juin 2017

שתי תקריות ירי באיראן: הרוג ופצועים בבניין הפרלמנט; נפגעים בדרום טהראן. @zeragil עם הפרטים המלאים >> https://t.co/o5fUymPVWk pic.twitter.com/ENvdXrLPzu — חדשות 10 (@news10) 7 juin 2017

Le président du parlement iranien a annoncé que la situation sous contrôle et le parlement a été fermé. Sur d’autres médias locaux, il y a plusieurs blessés et l’un des tireurs s’est barricadé.



