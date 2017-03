ALERTE INFO | Un terroriste est entré dans une maison à Hebron et a poignardé un israélien

Un terroriste est entré dans une maison dans le sud du Mont Hébron et à poignardé un israélien âgé de 33 ans. Il est légèrement blessé. Les ambulanciers et le personnel du Magen David Adom lui ont donné un traitement médical sur place.

Un résident local a entendu des bruits à l’extérieur de son domicile, il est sorti et a vu un terroriste tenant deux couteaux. Il a couru chercher son arme et le terroriste a couru après lui et l’a poignardé devant sa femme et ses enfants.

L’homme ne s’est pas laissé faire, il a tiré sur le terroriste et l’a tué. Les forces de Tsahal sont sur place et les résidents de la communauté ont été invités à rester dans leurs maisons.

