C’est à la porte de Damas ( Shahar Shehem) à Jérusalem , qu’une terroriste est arrivée il y a peu de temps (mercredi) et a tenté de mener une attaque. Les forces de sécurité lui ont tiré dessus et l’ont tué sur place.Le Magen David Adom est arrivé et a confirmé sa mort.

