ALERTE INFO | Un soldat de 18 ans retrouvé mort et poignardé chez lui ( Kfar Yona – Netanya)

MISE A JOUR | La police demande l’aide du public pour retrouver cet homme de 32 ans qui est le suspect dans la mort de son frère et soldat de 18 ans : « La police israélienne demande l’aide du public à la recherche de son Argao ASRAS, 32 ans, de Kfar Yona Celui qui connaît des détails sur ses allées et venues est prié d’informer le centre 100. »

Un soldat de 18 ans a été poignardé à mort à Kfar Yona. La police enquête sur les circonstances de la mort par coups de couteau à son domicile à Kfar Yona à quelques kilomètres à l’est de Netanya.

La mère du jeune homme l’a découvert dans la maison et gisant dans une mare de sang, avec un coup de couteau dans le haut du corps et poignardé dans le cou. Une équipe du MDA est arrivée sur la scène et n’a pas eu d’autre choix que confirmer sa mort.

La police recherche son frère de 37 ans qui a couru loin de la maison apres l’attaque. Il aurait des problèmes mentaux. Les habitants de Kfar Yona disent que des hélicoptères de la police, sont présentes à la recherche de suspects.

Les enquêteurs soupçonnent que les deux frères se sont disputés, ce qui s’est terminé en crime.

La victime a récemment été enrôlé dans l’armée, et travaillait dans un salon de coiffure, il était aimé par son entourage.

