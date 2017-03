ALERTE INFO: Un résident de Qalqiliya recruté sur Facebook par le Hezbollah pour kidnapper et tuer des israéliens

Le service général de sécurité, en coopération avec l’armée et la police israélienne ont arrêté Joseph Yassar Souliam, 23 ans, un résident de Qalqiliya, qui a été accusé par les forces de sécurité en tant que membre du Hezbollah.

Les forces de sécurité soupçonnent que l’homme avait prévu de nouvelles attaques terroristes, y compris la mise en œuvre d’un enlèvement. Pendant son interrogatoire , il est apparu que Souliam, serrurier de profession, a été recruté pour le Hezbollah en utilisant le profil Facebook, utilisé par l’organisation du Hezbollah.

L’arabe a effectué diverses tâches, y compris la photo et la collecte d’ informations sur les FDI , les points de contrôle et les sites de la vieille ville de Jérusalem. Il devait aussi mettre en place une cellule terroriste pour mener à bien un enlèvement et le transfert vers un territoire libanais. Il a été inculpé par un tribunal militaire de Samarie, l’accusant des infractions graves de sécurité.