ALERTE INFO | Présence de la bactérie Salmonella dans les œufs en Israël et en Europe

La présence de la bactérie Salmonella a été découverte dans les œufs en Israël et en Europe au cours des derniers mois, a rapporté le ministère de la Santé. Les bactéries ont causé des problèmes gastro-intestinaux chez de nombreuses personnes.

La cause en Israël était des oeufs. Parmi les pays européens concernés, il y a aussi la Grande-Bretagne, la Hollande, l’Italie, la Hongrie, la Norvège et la Suède, apparemment à partir d’œufs exportés de Pologne. Le ministère a exhorté le public à bien cuire les œufs et à nettoyer correctement les surfaces de travail de la cuisine, en séparant les aliments crus des aliments cuits.

