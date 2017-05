Attaque à Netanya (vidéo) : le policier a été poignardé par un palestinien qui a crié Allah Akbar

Un policier a été poignardé à Netanya, mais la situation n’est pas claire. L’auteur a été neutralisé et blessé, et la police vérifie si la cause est terroriste mais les premiers éléments montrent que le motif terroriste peut être la cause.

L’agent a été poignardé dans le torse sur la rue Herzl à Netanya.

הדקירה בנתניה – מספר עד ראייה: « שמעתי אללה הוא אכבר, ראיתי מחבל עם סכין ענקית. יצאתי אליו עם הסולם ובא מג »בניק ירה בו 3 יריות » @10elilevi pic.twitter.com/MIWRgqvxnn — חדשות 10 (@news10) 23 mai 2017

L’assaillant est un Palestinien âgé de 45 ans de Samarie. Il a été grièvement blessé par un autre officier de police.

Plusieurs témoins oculaires ont dit : «J’ai entendu les mots Allah Akbar, j’ai vu un terroriste avec un grand couteau , je l’ai poursuivi avec une échelle et je l’ai vu attaquer un garde-frontière qui a tiré trois coups de feu vers lui »

Un autre policier et un civil ont été blessés par des éclats de balles.

