ALERTE INFO | Plusieurs coups de feu au Parlement Britannique, plusieurs blessés

Une dizaine de personnes au moins ont été blessées ce mercredi après-midi sur le pont de Westminster, après que de fortes détonations ont été entendues aux abords du parlement britannique dans le centre de Londres, a déclaré un photographe de Reuters.

Firearms incident near #Parliament: This statement has just been given in The Commons. Latest on Sky News pic.twitter.com/KUbrBaJIh0

— Sky News (@SkyNews) 22 mars 2017