ALERTE INFO | Une personne tuée et une dizaine de blessés dans un boîte de nuit aux États-Unis

Les tirs par armés ont débuté à environ 2 heures, heure locale, ce dimanche, selon le WLWT.

La police de Cincinnati a dit qu’il y avait « au moins deux tireurs » qui ont ouvert le feu sur les civils, cité par l’AP.

Les forces de sécurité n’ont pas été immédiatement avertis concernant la fusillade ou ne savent pas quelles sont les circonstances qui ont conduit à ce massacre.

Il a ajouté que le Club Cameo a eu des problèmes dans le passé et que la police a collecté des témoignages.

Des centaines de personnes se trouvaient dans la boîte de nuit lorsque l’incident est survenu.

Units are on scene of a person shot at the After Werk bar at Glenmore Ave and Werk Rd in Westwood pic.twitter.com/LE2IUnLpW0 — Cincinnati News (@CinciNews) 25 mars 2017

Units are on scene of multiple people shot at Camino night club on Kellogg Ave, at least 8 victims at this time pic.twitter.com/fFhWZnUrkE — Cincinnati News (@CinciNews) 26 mars 2017

Medic units transporting while others are still coming in to pickup additional victims pic.twitter.com/FU7GgyvnDN — Cincinnati News (@CinciNews) 26 mars 2017

